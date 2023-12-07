***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 14:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223589
BIST
'
16:407.764
En Düşük
|Değişim
|: -1,15%
|| -90,66
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:4028,9368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0245
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:4031,2922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1554
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2935
En Düşük
31,0844
16:401.894,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,66
|Açılış
|: 1.894,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.894,53
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ATATP
|97,90
|256.441.457
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|121.319.338
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|301.521.053
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|667.699.777
|% 9,92
|
|EKOS
|43,76
|878.357.132
|% 9,62
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|DAPGM
|28,94
|210.803.257
|% -9,96
|
|ICBCT
|17,10
|190.949.903
|% -9,95
|
|SAMAT
|62,45
|77.285.128
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|3.968.655
|% -9,95
|
|THYAO
|249,30
|5.111.222.285
|% -0,78
|
|TUPRS
|149,90
|3.021.960.990
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,44
|2.941.284.647
|% -4,80
|
|ASTOR
|104,30
|2.378.984.765
|% 2,76
|
|AKBNK
|34,92
|2.224.715.244
|% -4,33
|
|EKGYO
|7,41
|1.678.937.581
|% 0,41
|
|YKBNK
|19,44
|2.941.284.647
|% -4,80
|
|ISCTR
|21,92
|2.080.174.268
|% -3,27
|
|ODAS
|9,91
|830.646.902
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,77
|353.076.077
|% -1,04
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9346
|28,9382
|% 0,09
|
|Euro
|31,2622
|31,2782
|% 0,45
|
|Sterlin
|36,2836
|36,4655
|% 0,24
|
|Frank
|32,9178
|33,1161
|% 0,05
|
|Riyal
|7,6912
|7,7297
|% 0,08
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,91
|23,96
|% 0,66
|
|Platin
|903,28
|905,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,84
|978,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,22
|75,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,16
|2.034,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:38
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16:53TSKB
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 6.98 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 810, 212 adet işlem
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16:52PKART
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 39.84 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 327 adet işlem
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16:51AEFES
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 212, 570 adet işlem
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16:50DAPGM
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 034, 560 adet işlem
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16:49XU100
Endeks 7, 782 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 58, 408.00 milyon TL de