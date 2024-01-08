***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2024 22:18
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235050
BIST
'
18:057.819
En Düşük
|Değişim
|: 2,49%
|| 190,16
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.825
18:0529,9135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0732
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9135
En Düşük
29,7653
18:0532,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1141
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
18:051.951,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -10,00
|Açılış
|: 1.951,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|203,50
|816.049.075
|% 10,00
|
|CATES
|47,62
|619.059.689
|% 9,98
|
|SURGY
|34,38
|410.848.737
|% 9,98
|
|SUMAS
|212,60
|2.260.916
|% 9,98
|
|KUYAS
|57,25
|175.169.898
|% -6,91
|
|EMNIS
|88,10
|736.165
|% -6,03
|
|UMPAS
|7,83
|1.278.091
|% -5,66
|
|GARFA
|86,60
|121.416.660
|% -5,61
|
|BINHO
|302,00
|651.375.219
|% -5,03
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
|
|THYAO
|242,60
|6.354.251.281
|% 1,42
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 9,95
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|TUPRS
|140,00
|5.168.533.749
|% -2,64
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,94
|1.895.495.857
|% 3,93
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 9,95
|
|SKBNK
|4,54
|625.016.734
|% 7,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8833
|29,9202
|% 0,27
|
|Euro
|32,7566
|32,7946
|% 0,35
|
|Sterlin
|38,0387
|38,2295
|% 0,51
|
|Frank
|35,1571
|35,3689
|% 0,58
|
|Riyal
|7,9497
|7,9895
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,05
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|944,63
|947,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,64
|1.003,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,44
|76,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,53
|2.026,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 6.47 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 201 adet işlem
-
17:58PAMEL
Yüzde 8.08 oranında artışla 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 572 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 957 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 85, 624.00 milyon TL de
-
17:56MARBL
Yüzde 9.42 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 128 adet işlem