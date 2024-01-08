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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.01.2024 22:18
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235056


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKBNK 22,00 5.919.400.500 % 10,00  
YEOTK 203,50 816.049.075 % 10,00  
CATES 47,62 619.059.689 % 9,98  
SURGY 34,38 410.848.737 % 9,98  
SUMAS 212,60 2.260.916 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,8867 29,9058 % 0,22  
Euro 32,7499 32,7904 % 0,34  
Sterlin 38,0243 38,2150 % 0,47  
Frank 35,1534 35,3652 % 0,57  
Riyal 7,9479 7,9878 % 0,19  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,09 23,12 % 0,66  
Platin 946,70 949,25 % 0,66  
Paladyum 999,28 1.004,79 % 0,66  
Brent Pet. 76,30 76,30 % 0,66  
Altın Ons 2.028,53 2.028,82 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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