***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 23:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Raport tarihi ve oran düzeltmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237741
BIST
'
18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9322
En Düşük
29,8868
18:0532,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0216
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,7590
En Düşük
32,7048
18:051.952,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.952,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.953,40
En Düşük
1.949,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9014
|29,9328
|% 0,03
|
|Euro
|32,7061
|32,7663
|% 0,09
|
|Sterlin
|37,9165
|38,1066
|% 0,03
|
|Frank
|34,9509
|35,1615
|% -0,05
|
|Riyal
|7,9546
|7,9945
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|932,97
|937,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,61
|987,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,53
|77,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,74
|2.030,12
|% 0,66
|