***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2024 14:24
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270019
BIST
'
16:289.740
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 121,38
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.746
16:2832,1165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1007
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:2835,0434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2909
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:282.408,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 9,83
|Açılış
|: 2.407,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:26
|ENTRA
|13,31
|19.496.208
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|422.725.215
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|68.678.317
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|90.241.559
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|113.028.513
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|13.923.337
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.303.994.880
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ONCSM
|178,70
|283.800.221
|% -4,95
|
|THYAO
|308,00
|8.759.655.439
|% 0,24
|
|ISCTR
|12,85
|4.509.375.677
|% 0,71
|
|TUPRS
|180,20
|3.249.507.202
|% 0,28
|
|VAKBN
|17,30
|3.046.907.760
|% 3,97
|
|YKBNK
|30,60
|2.935.230.934
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,85
|4.509.375.677
|% 0,71
|
|VAKBN
|17,30
|3.046.907.760
|% 3,97
|
|ZOREN
|5,79
|955.606.433
|% 0,70
|
|EKGYO
|10,47
|1.533.007.959
|% 5,97
|
|PEKGY
|8,95
|1.303.994.880
|% -9,96
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1006
|32,1227
|% 0,33
|
|Euro
|34,9654
|35,0377
|% 0,82
|
|Sterlin
|40,5877
|40,7911
|% 0,64
|
|Frank
|35,4986
|35,6766
|% 0,34
|
|Riyal
|8,5640
|8,6069
|% 0,61
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,60
|27,63
|% 0,66
|
|Platin
|949,63
|951,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,17
|1.039,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,69
|90,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.327,56
|2.327,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:26
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-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 18 artarak (% 0.79 ) 8, 605
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16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, PASEU, BNTAS, ENTRA, MOGAN, LUKSK, ASUZU, FLAP, KENT, HATSN
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16:41
SAFKR, ANELE, YKSLN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:41
TDGYO, EUKYO, ALCAR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:41MARBL
Yüzde 5.73 oranında artışla 18.46 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 372, 738 adet işlem