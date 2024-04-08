***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2024 14:41
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270157
BIST
'
16:279.739
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 119,86
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.746
16:2732,1231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1073
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:2735,0438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2913
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:272.407,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,09
|Açılış
|: 2.407,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:25
|ENTRA
|13,31
|19.473.089
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|422.675.032
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|90.241.559
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|68.664.761
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|31.165.815
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|13.920.503
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.303.899.643
|% -9,96
|
|ONCSM
|178,50
|283.350.880
|% -5,05
|
|GENIL
|60,85
|222.541.282
|% -4,47
|
|THYAO
|308,00
|8.702.678.527
|% 0,24
|
|TUPRS
|180,70
|3.212.587.953
|% 0,56
|
|VAKBN
|17,26
|3.043.152.355
|% 3,73
|
|YKBNK
|30,62
|2.929.221.934
|% 1,39
|
|HALKB
|16,49
|2.298.930.444
|% 9,57
|
|VAKBN
|17,26
|3.043.152.355
|% 3,73
|
|ZOREN
|5,79
|953.755.225
|% 0,70
|
|EKGYO
|10,46
|1.526.397.355
|% 5,87
|
|PEKGY
|8,95
|1.303.899.643
|% -9,96
|
|HALKB
|16,49
|2.298.930.444
|% 9,57
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1072
|32,1230
|% 0,33
|
|Euro
|34,9915
|35,0267
|% 0,79
|
|Sterlin
|40,5845
|40,7879
|% 0,64
|
|Frank
|35,4888
|35,6667
|% 0,32
|
|Riyal
|8,5640
|8,6069
|% 0,61
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,67
|27,70
|% 0,66
|
|Platin
|953,62
|955,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,10
|1.044,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,74
|90,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.331,32
|2.331,66
|% 0,66
|