***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2024 14:44
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270168
BIST
'
16:289.740
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 121,38
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.746
16:2832,1165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1007
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:2835,0434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2909
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:282.408,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 9,83
|Açılış
|: 2.407,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ODINE
|75,35
|422.833.342
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|19.574.911
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|31.337.210
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|68.688.468
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|113.069.752
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|13.962.930
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.304.667.150
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.470,00
|249.670.224
|% -4,79
|
|THYAO
|308,75
|8.822.278.748
|% 0,49
|
|ISCTR
|12,87
|4.522.198.731
|% 0,86
|
|TUPRS
|181,10
|3.300.614.777
|% 0,78
|
|VAKBN
|17,39
|3.084.667.468
|% 4,51
|
|YKBNK
|30,66
|2.970.897.600
|% 1,52
|
|ISCTR
|12,87
|4.522.198.731
|% 0,86
|
|VAKBN
|17,39
|3.084.667.468
|% 4,51
|
|ZOREN
|5,77
|964.638.243
|% 0,35
|
|EKGYO
|10,49
|1.576.480.785
|% 6,17
|
|HALKB
|16,55
|2.339.889.009
|% 9,97
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1026
|32,1165
|% 0,31
|
|Euro
|34,9927
|35,0434
|% 0,84
|
|Sterlin
|40,5957
|40,7992
|% 0,66
|
|Frank
|35,5104
|35,6884
|% 0,38
|
|Riyal
|8,5640
|8,6069
|% 0,61
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,60
|27,63
|% 0,66
|
|Platin
|949,63
|951,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,17
|1.039,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,69
|90,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.327,56
|2.327,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:43KZBGY
Yüzde 5.07 oranında artışla 21.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 179 adet işlem
-
16:42BAKAB
Yüzde 7.90 oranında artışla 46.72 lira fiyatla işlem gören hissede 342, 187 adet işlem
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 18 artarak (% 0.79 ) 8, 605
-
16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, PASEU, BNTAS, ENTRA, MOGAN, LUKSK, ASUZU, FLAP, KENT, HATSN
-
16:41
SAFKR, ANELE, YKSLN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında