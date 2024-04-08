***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2024 14:47
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270190
BIST
'
16:309.746
En Düşük
|Değişim
|: 1,32%
|| 127,23
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.747
16:3032,1230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1072
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:3035,0409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2884
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:302.409,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 10,69
|Açılış
|: 2.409,11
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ODINE
|75,35
|422.833.342
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|19.574.911
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|31.337.210
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|68.688.468
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|113.069.752
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|13.962.930
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.304.667.150
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.470,00
|249.670.224
|% -4,79
|
|THYAO
|308,75
|8.822.278.748
|% 0,49
|
|ISCTR
|12,87
|4.522.198.731
|% 0,86
|
|TUPRS
|181,10
|3.300.614.777
|% 0,78
|
|VAKBN
|17,39
|3.084.667.468
|% 4,51
|
|YKBNK
|30,66
|2.970.897.600
|% 1,52
|
|ISCTR
|12,87
|4.522.198.731
|% 0,86
|
|VAKBN
|17,39
|3.084.667.468
|% 4,51
|
|ZOREN
|5,77
|964.638.243
|% 0,35
|
|EKGYO
|10,49
|1.576.480.785
|% 6,17
|
|HALKB
|16,55
|2.339.889.009
|% 9,97
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1047
|32,1230
|% 0,33
|
|Euro
|34,9924
|35,0409
|% 0,83
|
|Sterlin
|40,5957
|40,7992
|% 0,66
|
|Frank
|35,5104
|35,6884
|% 0,38
|
|Riyal
|8,5640
|8,6069
|% 0,61
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,62
|27,65
|% 0,66
|
|Platin
|956,68
|959,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,99
|1.048,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,84
|90,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.331,51
|2.331,96
|% 0,66
|