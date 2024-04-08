***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2024 14:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270202
BIST
'
16:319.749
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 130,22
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.749
16:3132,1300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1142
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:3135,0199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2674
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:312.407,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,14
|Açılış
|: 2.407,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ENTRA
|13,31
|19.550.660
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|422.797.024
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|68.686.945
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|113.063.474
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|90.246.063
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|13.957.366
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.304.358.751
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ONCSM
|179,40
|286.408.517
|% -4,57
|
|THYAO
|308,00
|8.800.890.947
|% 0,24
|
|ISCTR
|12,87
|4.519.980.840
|% 0,86
|
|TUPRS
|180,80
|3.282.197.169
|% 0,61
|
|VAKBN
|17,33
|3.062.416.315
|% 4,15
|
|YKBNK
|30,66
|2.953.532.766
|% 1,52
|
|ISCTR
|12,87
|4.519.980.840
|% 0,86
|
|VAKBN
|17,33
|3.062.416.315
|% 4,15
|
|ZOREN
|5,78
|959.653.224
|% 0,52
|
|EKGYO
|10,49
|1.559.838.150
|% 6,17
|
|HALKB
|16,55
|2.338.713.578
|% 9,97
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1069
|32,1208
|% 0,33
|
|Euro
|34,9913
|35,0390
|% 0,82
|
|Sterlin
|40,5893
|40,7927
|% 0,65
|
|Frank
|35,5045
|35,6825
|% 0,36
|
|Riyal
|8,5640
|8,6069
|% 0,61
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,67
|27,70
|% 0,66
|
|Platin
|953,62
|955,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,10
|1.044,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,74
|90,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.331,32
|2.331,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:29
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16:44YKSLN
Yüzde 8.82 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 326, 270 adet işlem
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16:43KZBGY
Yüzde 5.07 oranında artışla 21.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 179 adet işlem
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16:42BAKAB
Yüzde 7.90 oranında artışla 46.72 lira fiyatla işlem gören hissede 342, 187 adet işlem
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16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 18 artarak (% 0.79 ) 8, 605
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16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, PASEU, BNTAS, ENTRA, MOGAN, LUKSK, ASUZU, FLAP, KENT, HATSN