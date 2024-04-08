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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.04.2024 14:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270219


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BIST En Aktif Hisseler16:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ODINE 75,35 422.833.342 % 10,00  
ENTRA 13,31 19.574.911 % 10,00  
TETMT 12.242,50 31.337.210 % 10,00  
FLAP 9,46 68.688.468 % 10,00  
GEREL 36,08 113.069.752 % 10,00  
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16:30 Alış Satış %  
Dolar 32,1047 32,1230 % 0,33  
Euro 34,9924 35,0409 % 0,83  
Sterlin 40,6005 40,8040 % 0,68  
Frank 35,5143 35,6923 % 0,39  
Riyal 8,5640 8,6069 % 0,61  
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16:30 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,61 27,65 % 0,66  
Platin 956,43 958,93 % 0,66  
Paladyum 1.044,46 1.047,96 % 0,66  
Brent Pet. 90,88 90,88 % 0,66  
Altın Ons 2.331,60 2.331,99 % 0,66  
Seans Raporu 16:30
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