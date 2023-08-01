***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.08.2023 15:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm - Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179135
BIST
'
15:377.222
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 4,85
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
15:3726,9731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0677
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
15:3729,5521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0056
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
15:371.690,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -8,91
|Açılış
|: 1.690,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.690,16
BIST En Aktif Hisseler15:37
|FORMT
|3,26
|258.318.214
|% 226,00
|
|ZEDUR
|87,45
|120.388.833
|% 10,00
|
|TUCLK
|50,05
|66.660.491
|% 10,00
|
|SAYAS
|54,45
|158.374.745
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|372.098.791
|% 9,99
|
|AVHOL
|126,00
|25.526.046
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|10.690.541
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|2.564.945
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|290.530.766
|% -9,93
|
|INFO
|12,55
|224.075.587
|% -8,86
|
|ASTOR
|115,30
|10.444.206.932
|% 3,50
|
|SASA
|65,10
|9.802.520.061
|% 6,81
|
|EREGL
|41,50
|6.785.928.248
|% -0,48
|
|ASELS
|75,95
|5.436.615.529
|% 1,81
|
|THYAO
|233,00
|5.009.461.314
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,66
|2.578.567.987
|% -0,35
|
|ZOREN
|4,29
|1.162.852.070
|% -0,23
|
|ISCTR
|15,56
|4.013.721.185
|% 2,98
|
|YKBNK
|14,11
|3.210.543.381
|% -0,84
|
|IHYAY
|1,24
|209.420.717
|% 5,98
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9507
|26,9731
|% 0,25
|
|Euro
|29,5419
|29,5521
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,3126
|34,4847
|% -0,29
|
|Frank
|30,6282
|30,8127
|% -0,32
|
|Riyal
|7,1670
|7,2029
|% 0,29
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-18,96
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.691
|-8,76
|
|Cumhuriyet
|11.297
|11.468
|-51,00
|
|Tam
|11.052
|11.131
|-39,00
|
|Yarım
|5.530
|5.591
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.796
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,12
|-0,30
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|-0,45
|