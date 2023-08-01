***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.08.2023 15:18
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm - Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179136
BIST
'
15:387.223
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,06
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
15:3826,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0686
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
15:3829,5434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0031
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
15:381.690,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -8,91
|Açılış
|: 1.690,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.690,16
BIST En Aktif Hisseler15:36
|FORMT
|3,26
|255.075.881
|% 226,00
|
|SAYAS
|54,45
|158.374.745
|% 10,00
|
|TUCLK
|50,05
|66.421.202
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|119.870.867
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|371.923.426
|% 9,99
|
|AVHOL
|126,00
|25.526.046
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|10.679.269
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|2.564.945
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|290.510.405
|% -9,93
|
|INFO
|12,54
|223.790.388
|% -8,93
|
|ASTOR
|115,40
|10.433.360.125
|% 3,59
|
|SASA
|65,10
|9.789.835.088
|% 6,81
|
|EREGL
|41,46
|6.763.812.282
|% -0,58
|
|ASELS
|75,85
|5.424.230.833
|% 1,68
|
|THYAO
|232,90
|4.997.052.335
|% -0,60
|
|EKGYO
|8,67
|2.572.211.218
|% -0,23
|
|ZOREN
|4,28
|1.162.320.908
|% -0,47
|
|ISCTR
|15,55
|3.996.065.376
|% 2,91
|
|YKBNK
|14,11
|3.204.996.766
|% -0,84
|
|IHYAY
|1,24
|207.994.028
|% 5,98
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9536
|26,9705
|% 0,24
|
|Euro
|29,5405
|29,5467
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3054
|34,4775
|% -0,31
|
|Frank
|30,6302
|30,8147
|% -0,31
|
|Riyal
|7,1676
|7,2035
|% 0,30
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-15,43
|
|Altın Gr.
|1.693
|1.693
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|-34,00
|
|Tam
|11.062
|11.140
|-30,00
|
|Yarım
|5.536
|5.596
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.798
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,36
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,21
|-0,21
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|-0,34
|