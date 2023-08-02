***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
02.08.2023 16:48
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm - Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179838
BIST
'
17:307.288
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 119,84
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
17:3026,9951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0594
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
17:3029,4773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,1309
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
17:301.678,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,27
|Açılış
|: 1.678,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.678,54
BIST En Aktif Hisseler17:30
|TETMT
|587,40
|7.156.700
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|743.099.624
|% 10,00
|
|HURGZ
|4,73
|157.540.673
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|91.446.069
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|11.393.438
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,20
|1.242.733.740
|% -9,25
|
|DGGYO
|38,28
|122.309.792
|% -7,98
|
|THYAO
|237,50
|8.167.783.545
|% 2,81
|
|YKBNK
|14,60
|6.621.311.132
|% 1,88
|
|EREGL
|41,10
|6.288.280.223
|% 0,83
|
|SASA
|63,90
|5.651.081.329
|% -0,78
|
|ASTOR
|114,70
|5.515.066.220
|% 1,41
|
|YKBNK
|14,60
|6.621.311.132
|% 1,88
|
|EKGYO
|8,64
|2.573.461.302
|% 0,82
|
|ISCTR
|15,77
|4.306.643.956
|% 3,07
|
|SKBNK
|3,19
|849.223.447
|% 5,98
|
|IHYAY
|1,23
|310.182.905
|% -3,91
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9448
|26,9951
|% 0,22
|
|Euro
|29,4647
|29,4773
|% -0,44
|
|Sterlin
|34,1362
|34,3074
|% -0,53
|
|Frank
|30,5298
|30,7137
|% -0,42
|
|Riyal
|7,1680
|7,2040
|% 0,13
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-9,10
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.988
|11.080
|-51,00
|
|Yarım
|5.498
|5.565
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.783
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|20,63
|20,66
|-0,40
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|-0,60
|
Seans Raporu
17:30
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-
17:45XU100
Endeks 7, 298 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 130, 498.00 milyon TL de
-
17:44KONTR
Yüzde 6.82 oranında artışla 222.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 291, 946 adet işlem
-
17:43ULUFA
Yüzde 4.85 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 991, 702 adet işlem
-
17:42KERVT
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.52 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 799, 905 adet işlem
-
17:41ASELS
Yüzde 4.83 oranında artışla 78.15 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 597, 213 adet işlem