***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
02.08.2023 16:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm - Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179852
BIST
'
17:327.285
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 116,10
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
17:3226,9804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0447
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
17:3229,4902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,1180
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
17:321.677,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -6,65
|Açılış
|: 1.677,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.677,54
BIST En Aktif Hisseler17:30
|HURGZ
|4,73
|157.861.613
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|743.246.557
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|7.156.700
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|91.446.069
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|11.514.069
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,19
|1.248.552.231
|% -9,42
|
|DGGYO
|38,66
|125.192.360
|% -7,07
|
|THYAO
|237,50
|8.199.091.553
|% 2,81
|
|YKBNK
|14,59
|6.707.823.743
|% 1,81
|
|EREGL
|41,08
|6.339.004.316
|% 0,79
|
|SASA
|64,00
|5.673.469.226
|% -0,62
|
|ASTOR
|114,70
|5.565.788.618
|% 1,41
|
|YKBNK
|14,59
|6.707.823.743
|% 1,81
|
|EKGYO
|8,66
|2.595.793.022
|% 1,05
|
|ISCTR
|15,80
|4.338.011.694
|% 3,27
|
|SKBNK
|3,19
|855.473.237
|% 5,98
|
|IHYAY
|1,24
|311.047.994
|% -3,13
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9448
|26,9951
|% 0,22
|
|Euro
|29,4647
|29,4773
|% -0,44
|
|Sterlin
|34,1144
|34,2855
|% -0,59
|
|Frank
|30,5224
|30,7063
|% -0,45
|
|Riyal
|7,1678
|7,2037
|% 0,12
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-7,71
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.985
|11.077
|-54,00
|
|Yarım
|5.497
|5.564
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.782
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,65
|-0,41
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|-0,69
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
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17:46VBTYZ
Yüzde 9.94 oranında artışla 84.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 718 adet işlem
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17:45XU100
Endeks 7, 298 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 130, 498.00 milyon TL de
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17:44KONTR
Yüzde 6.82 oranında artışla 222.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 291, 946 adet işlem
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17:43ULUFA
Yüzde 4.85 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 991, 702 adet işlem
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17:42KERVT
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.52 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 799, 905 adet işlem