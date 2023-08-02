***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
02.08.2023 17:32
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm - Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179907
BIST
'
17:347.282
En Düşük
|Değişim
|: 1,59%
|| 113,62
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
17:3426,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0367
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
17:3429,4778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,1304
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
17:341.679,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,91
|Açılış
|: 1.679,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.677,47
BIST En Aktif Hisseler17:32
|HURGZ
|4,73
|158.712.943
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|743.311.293
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|7.156.700
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|91.446.069
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|11.521.885
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,18
|1.254.818.434
|% -9,60
|
|TUKAS
|10,58
|1.218.595.568
|% -6,87
|
|THYAO
|236,80
|8.271.535.805
|% 2,51
|
|YKBNK
|14,49
|6.794.247.708
|% 1,12
|
|EREGL
|41,00
|6.363.313.525
|% 0,59
|
|SASA
|63,80
|5.696.861.829
|% -0,93
|
|ASTOR
|114,60
|5.602.741.678
|% 1,33
|
|YKBNK
|14,49
|6.794.247.708
|% 1,12
|
|EKGYO
|8,64
|2.641.895.730
|% 0,82
|
|ISCTR
|15,71
|4.370.651.649
|% 2,68
|
|SKBNK
|3,18
|858.955.392
|% 5,65
|
|IHYAY
|1,24
|311.112.681
|% -3,13
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9515
|26,9804
|% 0,17
|
|Euro
|29,4767
|29,4902
|% -0,40
|
|Sterlin
|34,1296
|34,3007
|% -0,55
|
|Frank
|30,5458
|30,7298
|% -0,37
|
|Riyal
|7,1679
|7,2038
|% 0,12
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-9,10
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.988
|11.080
|-51,00
|
|Yarım
|5.498
|5.565
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.783
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|20,63
|20,66
|-0,40
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|-0,60
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47KRGYO
Yüzde 8.12 oranında artışla 32.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 381, 879 adet işlem
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17:46VBTYZ
Yüzde 9.94 oranında artışla 84.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 718 adet işlem
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17:45XU100
Endeks 7, 298 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 130, 498.00 milyon TL de
-
17:44KONTR
Yüzde 6.82 oranında artışla 222.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 291, 946 adet işlem
-
17:43ULUFA
Yüzde 4.85 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 991, 702 adet işlem