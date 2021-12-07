***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
07.12.2021 15:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981521
BIST
16:231.974
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 46,86
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.975
En Düşük
1.943
16:2313,7100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0876
|Açılış
|: 13,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:2315,4278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,1520
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:23782,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -7,12
|Açılış
|: 782,15
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:23
|INTEM
|66,00
|40.207.208
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.265.142
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,72
|68.583.999
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|ACSEL
|20,40
|56.934.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|505.345.287
|% -9,80
|
|SISE
|14,67
|3.984.384.799
|% 9,97
|
|GARAN
|11,87
|2.257.290.655
|% 0,25
|
|KRDMD
|9,57
|2.044.207.297
|% 2,90
|
|ASELS
|23,02
|1.784.774.162
|% 2,13
|
|THYAO
|19,30
|1.643.315.602
|% 3,26
|
|SISE
|14,67
|3.984.384.799
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,56
|911.824.282
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,42
|584.885.348
|% 1,68
|
|ODAS
|1,66
|378.770.051
|% 0,61
|
|KLGYO
|2,21
|505.345.287
|% -9,80
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6991
|13,7100
|% -0,63
|
|Euro
|15,3724
|15,4278
|% -0,98
|
|Sterlin
|18,0498
|18,1404
|% -1,02
|
|Frank
|14,7046
|14,7932
|% -0,97
|
|Riyal
|3,6313
|3,6495
|% -0,96
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|0,41
|
|Altın Gr.
|783
|783
|-6,47
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.263
|-39,00
|
|Tam
|5.156
|5.286
|-43,14
|
|Yarım
|2.492
|2.557
|-20,87
|
|Çeyrek
|1.250
|1.279
|-10,44
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|1,65
|