***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
07.12.2021 15:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981522
BIST
16:211.974
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 46,37
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.974
En Düşük
1.943
16:2113,6948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1028
|Açılış
|: 13,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:2115,4008
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,1790
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:21782,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -6,80
|Açılış
|: 782,47
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:21
|INTEM
|66,00
|40.206.218
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.264.824
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,72
|68.583.999
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|ACSEL
|20,40
|56.813.429
|% -9,97
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|500.687.578
|% -9,80
|
|SISE
|14,64
|3.878.297.775
|% 9,75
|
|GARAN
|11,87
|2.225.821.628
|% 0,25
|
|KRDMD
|9,57
|2.043.327.439
|% 2,90
|
|ASELS
|22,98
|1.781.337.934
|% 1,95
|
|THYAO
|19,30
|1.641.518.780
|% 3,26
|
|SISE
|14,64
|3.878.297.775
|% 9,75
|
|YKBNK
|3,56
|911.496.481
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,41
|584.785.226
|% 1,26
|
|ODAS
|1,67
|378.649.507
|% 1,21
|
|KLGYO
|2,21
|500.687.578
|% -9,80
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6899
|13,6948
|% -0,75
|
|Euro
|15,3858
|15,4008
|% -1,15
|
|Sterlin
|18,0613
|18,1518
|% -0,95
|
|Frank
|14,7145
|14,8032
|% -0,90
|
|Riyal
|3,6328
|3,6510
|% -0,92
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,10
|
|Altın Gr.
|783
|783
|-6,31
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.263
|-39,00
|
|Tam
|5.156
|5.286
|-43,14
|
|Yarım
|2.492
|2.557
|-20,87
|
|Çeyrek
|1.250
|1.279
|-10,44
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|1,54
|