***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
07.12.2021 15:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981524
BIST
16:241.975
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 47,28
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.975
En Düşük
1.943
16:2413,7074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0902
|Açılış
|: 13,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:2415,4178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,1620
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:24782,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -7,12
|Açılış
|: 782,15
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:24
|INTEM
|66,00
|40.207.802
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.344.925
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,72
|68.583.999
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|ACSEL
|20,40
|57.056.128
|% -9,97
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|514.942.699
|% -9,80
|
|SISE
|14,67
|4.026.431.097
|% 9,97
|
|GARAN
|11,88
|2.262.025.269
|% 0,34
|
|KRDMD
|9,57
|2.052.256.177
|% 2,90
|
|ASELS
|23,04
|1.794.817.751
|% 2,22
|
|THYAO
|19,31
|1.650.865.395
|% 3,32
|
|SISE
|14,67
|4.026.431.097
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,56
|912.531.869
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,42
|588.937.103
|% 1,68
|
|KLGYO
|2,21
|514.942.699
|% -9,80
|
|ODAS
|1,67
|379.214.802
|% 1,21
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7046
|13,7074
|% -0,65
|
|Euro
|15,4015
|15,4178
|% -1,04
|
|Sterlin
|18,0540
|18,1445
|% -0,99
|
|Frank
|14,7131
|14,8017
|% -0,91
|
|Riyal
|3,6328
|3,6511
|% -0,92
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,54
|
|Altın Gr.
|782
|782
|-7,04
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.263
|-39,00
|
|Tam
|5.156
|5.286
|-43,14
|
|Yarım
|2.492
|2.557
|-20,87
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-10,91
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|1,80
|