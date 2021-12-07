***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
07.12.2021 15:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981526
BIST
16:271.976
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 48,27
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.976
En Düşük
1.943
16:2713,6990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0986
|Açılış
|: 13,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:2715,3992
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1806
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:27781,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -7,90
|Açılış
|: 781,37
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:27
|PKENT
|5.418,60
|6.212.733
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.208.264
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.583.999
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|ACSEL
|20,40
|57.119.878
|% -9,97
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|515.473.121
|% -9,80
|
|SISE
|14,67
|4.026.540.917
|% 9,97
|
|GARAN
|11,87
|2.277.362.424
|% 0,25
|
|KRDMD
|9,57
|2.054.346.487
|% 2,90
|
|ASELS
|23,08
|1.803.219.544
|% 2,40
|
|THYAO
|19,32
|1.652.082.337
|% 3,37
|
|SISE
|14,67
|4.026.540.917
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,56
|913.003.306
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,41
|589.104.340
|% 1,26
|
|KLGYO
|2,21
|515.473.121
|% -9,80
|
|ODAS
|1,66
|379.311.172
|% 0,61
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6938
|13,6990
|% -0,71
|
|Euro
|15,3759
|15,3992
|% -1,16
|
|Sterlin
|18,0307
|18,1212
|% -1,12
|
|Frank
|14,6937
|14,7822
|% -1,05
|
|Riyal
|3,6284
|3,6466
|% -1,04
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-4,87
|
|Altın Gr.
|782
|782
|-7,12
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.263
|-39,00
|
|Tam
|5.151
|5.282
|-47,63
|
|Yarım
|2.490
|2.555
|-23,05
|
|Çeyrek
|1.249
|1.277
|-11,52
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,27
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|1,69
|
Seans Raporu
16:27
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16:39
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16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 11 artarak (% 2.65 ) 1, 750
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