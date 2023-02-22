***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
22.02.2023 16:25
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Korumalı Fon iç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115997
BIST
16:425.075
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -74,29
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:4218,8780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:4220,1052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:421.114,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.114,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:42
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|77.732.394
|% 10,00
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.338.351
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.045.084
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.921.501
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.248.577
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.063.430
|% -10,00
|
|KRDMA
|21,08
|320.009.313
|% -9,99
|
|EREGL
|45,40
|7.028.640.523
|% -8,95
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.516.791
|% -9,97
|
|THYAO
|136,80
|3.136.621.463
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.994.314
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,62
|2.564.027.477
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.994.314
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.516.791
|% -9,97
|
|EREGL
|45,40
|7.028.640.523
|% -8,95
|
|YKBNK
|9,17
|1.281.354.434
|% 2,23
|
|AKBNK
|16,05
|1.959.755.740
|% 0,94
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8709
|18,8780
|% 0,06
|
|Euro
|20,0920
|20,1052
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7675
|22,8817
|% -0,01
|
|Frank
|20,2626
|20,3846
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0163
|5,0414
|% 0,04
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|1,27
|
|Cumhuriyet
|7.589
|7.704
|-20,00
|
|Tam
|7.620
|7.675
|-24,00
|
|Yarım
|3.723
|3.756
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.878
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,84
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|-0,56
|