***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.03.2020 14:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Kahraman GÜNAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Leasing - Genel Müdür Bağımsız Üye Değil İç Kontrol ve Finansal Tablolardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer UYAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili İntertech - Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
Mehmet ÇİTİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Deniz GYO- Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
Fatih ARABACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üye-Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826994
BIST
15:0699.875
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.187,88
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
15:066,1781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
15:067,0070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0594
|Açılış
|: 6,9910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0085
En Düşük
6,9390
15:06330,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 4,40
|Açılış
|: 330,99
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,37
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,29
|39.266.744
|% 19,27
|
|ECILC
|3,94
|195.868.585
|% 18,32
|
|DEVA
|9,61
|131.876.622
|% 15,92
|
|SELEC
|7,02
|86.452.162
|% 14,15
|
|ECZYT
|10,43
|86.683.689
|% 13,49
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|MRGYO
|0,82
|10.390.687
|% -16,33
|
|IHEVA
|2,98
|6.262.759
|% -16,06
|
|TSPOR
|4,02
|256.636.058
|% -15,72
|
|DESA
|3,18
|3.403.310
|% -15,43
|
|ASELS
|25,34
|789.975.874
|% -2,16
|
|THYAO
|9,55
|557.191.776
|% -4,21
|
|GARAN
|9,40
|349.338.265
|% 0,53
|
|TSPOR
|4,02
|256.636.058
|% -15,72
|
|GSRAY
|2,25
|213.060.113
|% -12,45
|
|IHLGM
|1,09
|141.206.515
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,89
|112.080.480
|% -11,00
|
|ODAS
|1,55
|181.502.429
|% -9,88
|
|ADESE
|1,26
|127.722.689
|% 0,80
|
|GSRAY
|2,25
|213.060.113
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9619
|8,0019
|% 0,44
|
|Frank
|6,5808
|6,6205
|% 0,88
|
|Riyal
|1,6409
|1,6491
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|20,96
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,40
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.184
|2.238
|28,54
|
|Yarım
|1.055
|1.083
|13,81
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,25
|36,25
|-0,97
|
Seans Raporu
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15:20VAKFN
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