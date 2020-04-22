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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.04.2020 16:22
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cüneyt SEZER Mali İşler Bölüm Müdürü
Uğur ÇAKIR Mali İşler Yetkili
Reva Ebru UÇARER Risk Yönetimi Bölüm Müdürü
Elçin ŞİRİN İç Kontrol Bölüm Müdürü
Reyhan ÖZER Yönetici Asistanı
Yakup BÜLBÜL Makam Şöförü
Alişan AYDOĞDU Risk Yönetimi Uzmanı
Selin AKSAKAL İç Kontrol asistanı
Ayşin DELİCE Teftiş Kurulu Başkanı
Eyyüp PAR Fon Yönetimi Uzman Yard.
Gökçe EROĞLU Fon Yönetimi Uzman Yard.
Serpil Aslan Bektaş Fon Yönetimi Yönetmen
Alper ÖZGE Araştırma Bölümü Yönetmeni

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Fİgen KILIÇ ERGÜZEL Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi "2008 - 2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü 2015 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon ve Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "201270 301844"
Metin TÜRKEŞ Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "202240 300552"
Serkan TÜRK Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi "2012 - 2014 Denizbank A.Ş. Özel Bankacılık - Yönetmen 2014 - 2015 Denizbank A.Ş. Özel Bankacılık - Bölüm Müdürü 2015 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "203325 301011"
MURAT ÖZKAN Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "2014 - 2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı''2018-2020 İş Geliştirme Proje Fonlar Bölüm Müdürü'' "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "207090 303187"
Bahadır DOĞUŞ Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "2013 - 2018 Deniz Yatırım A.Ş. Araştırma Bölüm Müdürü 2018 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "204830 309694 "
Erkan ÖĞEÇ Yönetmen Portföy Yöneticisi "2018- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard." "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "203093 300632"
Merve AYDOĞANLI BERKMAN Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "2018- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 Özel Bankacılık Merkezi" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "213247 303386"




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839837


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Tam 2.529 2.589 40,30  
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Çeyrek 618 632 9,80  
Gümüş.Ons 14,97 15,01 0,10  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,04  
B. Petrol 20,80 20,80 1,47  
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