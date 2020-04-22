***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.04.2020 16:28
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cüneyt SEZER Mali İşler Bölüm Müdürü
Uğur ÇAKIR Mali İşler Yetkili
Reva Ebru UÇARER Risk Yönetimi Bölüm Müdürü
Elçin ŞİRİN İç Kontrol Bölüm Müdürü
Reyhan ÖZER Yönetici Asistanı
Yakup BÜLBÜL Makam Şöförü
Alişan AYDOĞDU Risk Yönetimi Uzmanı
Selin AKSAKAL İç Kontrol asistanı
Ayşin DELİCE Teftiş Kurulu Başkanı
Eyyüp PAR Fon Yönetimi Uzman Yard.
Gökçe EROĞLU Fon Yönetimi Uzman Yard.
Serpil Aslan Bektaş Fon Yönetimi Yönetmen
Alper ÖZGE Araştırma Bölümü Yönetmeni
Kübra HIZAL Fon Yönetimi Asistanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839839
BIST
17:4998.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 756,91
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
17:497,0004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0004
En Düşük
6,9571
17:497,5765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
17:49383,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 5,71
|Açılış
|: 383,94
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,23
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|60.615.584
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.251.727
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.277.018
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|EUYO
|1,61
|19.062.576
|% -8,00
|
|CEOEM
|3,29
|29.204.244
|% -6,00
|
|ATAGY
|3,82
|17.418.396
|% -5,68
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,53
|10.066.389
|% -4,89
|
|GARAN
|8,10
|959.058.363
|% -0,98
|
|SASA
|8,67
|612.576.543
|% 4,33
|
|ECILC
|4,69
|569.374.944
|% 0,86
|
|SOKM
|10,63
|493.415.918
|% 9,93
|
|ASELS
|26,92
|400.765.757
|% -0,15
|
|DOHOL
|1,81
|295.188.827
|% 5,23
|
|GSRAY
|2,62
|377.211.452
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,00
|265.962.794
|% 0,50
|
|KARSN
|1,58
|206.193.744
|% 4,64
|
|ECILC
|4,69
|569.374.944
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6017
|8,6448
|% 0,62
|
|Frank
|7,1812
|7,2244
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8540
|1,8633
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|22,88
|
|Altın Gr.
|384
|384
|5,77
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.523
|38,90
|
|Tam
|2.528
|2.588
|39,90
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|19,40
|
|Çeyrek
|618
|632
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|20,92
|20,92
|1,59
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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