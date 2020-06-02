***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCüneyt SEZER Mali İşler Bölüm MüdürüUğur ÇAKIR Mali İşler YetkiliReva Ebru UÇARER Risk Yönetimi Bölüm MüdürüElçin ŞİRİN İç Kontrol Bölüm MüdürüReyhan ÖZER Yönetici AsistanıYakup BÜLBÜL Makam ŞöförüAlişan AYDOĞDU Risk Yönetimi UzmanıSelin AKSAKAL İç Kontrol asistanıAyşin DELİCE Teftiş Kurulu BaşkanıEyyüp PAR Fon Yönetimi Uzman Yard.Gökçe EROĞLU Fon Yönetimi Uzman Yard.Serpil Aslan Bektaş Fon Yönetimi YönetmenAlper ÖZGE Araştırma Bölümü YönetmeniKübra HIZAL Fon Yönetimi AsistanıMurat ÖZKAN İş geliştirme ve fonları Blm Mdr.Portföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıFİgen KILIÇ ERGÜZEL Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi "2008 - 2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü 2015 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon ve Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "201270 301844"Metin TÜRKEŞ Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "202240 300552"Serkan TÜRK Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi "2012 - 2014 Denizbank A.Ş. Özel Bankacılık - Yönetmen 2014 - 2015 Denizbank A.Ş. Özel Bankacılık - Bölüm Müdürü 2015 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "203325 301011"Bahadır DOĞUŞ Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "2013 - 2018 Deniz Yatırım A.Ş. Araştırma Bölüm Müdürü 2018 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "204830 309694 "Erkan ÖĞEÇ Yönetmen Portföy Yöneticisi "2018- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard." "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "203093 300632"Merve AYDOĞANLI BERKMAN Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "2018- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 Özel Bankacılık Merkezi" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "213247 303386"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848449BIST