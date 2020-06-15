***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerFatih ARABACIOĞLU Genel Müdür-Üye Üst Düzey Yönetici Genel Müdür TKYD yönetim kurulu üyesiSERKAN TÜRK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Yöneticisi Bölüm MüdürüŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCüneyt SEZER Mali İşler Bölüm MüdürüUğur ÇAKIR Mali İşler YetkiliReva Ebru UÇARER Risk Yönetimi Bölüm MüdürüElçin ŞİRİN İç Kontrol Bölüm MüdürüReyhan ÖZER Yönetici AsistanıYakup BÜLBÜL Makam ŞöförüAlişan AYDOĞDU Risk Yönetimi UzmanıSelin AKSAKAL İç Kontrol asistanıAyşin DELİCE Teftiş Kurulu BaşkanıEyyüp PAR Fon Yönetimi Uzman Yard.Gökçe EROĞLU Fon Yönetimi Uzman Yard.Serpil Aslan Bektaş Fon Yönetimi YönetmenAlper ÖZGE Araştırma Bölümü YönetmeniKübra HIZAL Fon Yönetimi AsistanıMurat ÖZKAN İş geliştirme ve fonları Blm Mdr.Bayram KORKMAZ Bilgi teknolojileri Koordinasyon YetkilisiPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıMetin TÜRKEŞ Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "202240 300552"Serkan TÜRK Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi "2012 - 2014 Denizbank A.Ş. Özel Bankacılık - Yönetmen 2014 - 2015 Denizbank A.Ş. Özel Bankacılık - Bölüm Müdürü 2015 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "203325 301011"Bahadır DOĞUŞ Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "2013 - 2018 Deniz Yatırım A.Ş. Araştırma Bölüm Müdürü 2018 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "204830 309694 "Erkan ÖĞEÇ Yönetmen Portföy Yöneticisi "2018- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard." "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "203093 300632"Merve AYDOĞANLI BERKMAN Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "2018- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 Özel Bankacılık Merkezi" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "213247 303386"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851171BIST