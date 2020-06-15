***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2020 11:47
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Fatih ARABACIOĞLU Genel Müdür-Üye Üst Düzey Yönetici Genel Müdür TKYD yönetim kurulu üyesi
SERKAN TÜRK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Yöneticisi Bölüm Müdürü
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cüneyt SEZER Mali İşler Bölüm Müdürü
Uğur ÇAKIR Mali İşler Yetkili
Reva Ebru UÇARER Risk Yönetimi Bölüm Müdürü
Elçin ŞİRİN İç Kontrol Bölüm Müdürü
Reyhan ÖZER Yönetici Asistanı
Yakup BÜLBÜL Makam Şöförü
Alişan AYDOĞDU Risk Yönetimi Uzmanı
Selin AKSAKAL İç Kontrol asistanı
Ayşin DELİCE Teftiş Kurulu Başkanı
Eyyüp PAR Fon Yönetimi Uzman Yard.
Gökçe EROĞLU Fon Yönetimi Uzman Yard.
Serpil Aslan Bektaş Fon Yönetimi Yönetmen
Alper ÖZGE Araştırma Bölümü Yönetmeni
Kübra HIZAL Fon Yönetimi Asistanı
Murat ÖZKAN İş geliştirme ve fonları Blm Mdr.
Bayram KORKMAZ Bilgi teknolojileri Koordinasyon Yetkilisi
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Metin TÜRKEŞ Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "202240 300552"
Serkan TÜRK Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi "2012 - 2014 Denizbank A.Ş. Özel Bankacılık - Yönetmen 2014 - 2015 Denizbank A.Ş. Özel Bankacılık - Bölüm Müdürü 2015 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "203325 301011"
Bahadır DOĞUŞ Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "2013 - 2018 Deniz Yatırım A.Ş. Araştırma Bölüm Müdürü 2018 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "204830 309694 "
Erkan ÖĞEÇ Yönetmen Portföy Yöneticisi "2018- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard." "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "203093 300632"
Merve AYDOĞANLI BERKMAN Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "2018- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 Özel Bankacılık Merkezi" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "213247 303386"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851171
BIST