***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 17.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 16.984.360,02 TRY 16.984.360,02 TRY 99,91 Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) Grubu pay sahiplerini çoğunluğunun önereceği adaylar arasından Genel Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) grubu paysahiplerini çoğunluğun önereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. İşlem GörmüyorB Nama 15.639,98 TRY 15.639,98 TRY 0,09 İşlem GörmüyorTOPLAM Nama 17000000 TRY 17000000 TRY 100,00Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 16.984.360,02 TRY 99,91DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 11.365,49 TRY 0,06DENİZBANK A.Ş. 1.424,40 TRY 0,01NESLİHAN DEMİREL 2.849,42 TRY 0,02DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 0,34 TRY 0,00DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 0,34 TRY 0,00TOPLAM 17000000 TRY 100,00