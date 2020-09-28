***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2020 16:43
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 17.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 16.984.360,02 TRY 16.984.360,02 TRY 99,91 Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) Grubu pay sahiplerini çoğunluğunun önereceği adaylar arasından Genel Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) grubu paysahiplerini çoğunluğun önereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. İşlem Görmüyor
B Nama 15.639,98 TRY 15.639,98 TRY 0,09 İşlem Görmüyor
TOPLAM Nama 17000000 TRY 17000000 TRY 100,00
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 16.984.360,02 TRY 99,91
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 11.365,49 TRY 0,06
DENİZBANK A.Ş. 1.424,40 TRY 0,01
NESLİHAN DEMİREL 2.849,42 TRY 0,02
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 0,34 TRY 0,00
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 0,34 TRY 0,00
TOPLAM 17000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877019
BIST