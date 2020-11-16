***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.11.2020 17:42
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cüneyt SEZER Mali İşler Bölüm Müdürü
Uğur ÇAKIR Mali İşler Yetkili
Reva Ebru UÇARER Risk Yönetimi Bölüm Müdürü
Elçin ŞİRİN İç Kontrol Bölüm Müdürü
Reyhan ÖZER Yönetici Asistanı
Yakup BÜLBÜL Makam Şöförü
Alişan AYDOĞDU Risk Yönetimi Yetkilisi
Selin AKSAKAL İç Kontrol Uzmanı
Ayşin DELİCE Teftiş Kurulu Başkanı
Eyyüp PAR Fon Yönetimi Yetkilisi
Gökçe EROĞLU Fon Yönetimi Uzmanı
Alper ÖZGE Araştırma Bölüm müdürü
Kübra HIZAL Fon Yönetimi Uzman Yard.
Murat ÖZKAN İş geliştirme ve fonları Blm Mdr.
Tunç Kocataşkın Bilgi Teknolojileri Koordinasyon Yetkilisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888721
BIST
18:051.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.291
18:057,7219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
18:059,1482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0608
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
18:05469,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,80
|Açılış
|: 469,13
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|9,35
|142.997.981
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|2.099.988
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|8.628.590
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.279.288
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.925
|% 10,00
|
|UZERB
|29,20
|465.331
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|895.900
|% -9,99
|
|EUYO
|6,99
|1.185.944
|% -9,92
|
|GENTS
|4,95
|79.569.233
|% -7,48
|
|CMENT
|33,60
|5.257.151
|% -6,67
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|PGSUS
|56,40
|1.243.320.171
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|SKBNK
|1,52
|429.354.725
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7170
|7,7234
|% 0,56
|
|Euro
|9,1375
|9,1510
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,1406
|10,1915
|% 0,37
|
|Frank
|8,4218
|8,4726
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0512
|2,0615
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|0,94
|
|Altın Gr.
|468
|469
|2,18
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,02
|
|B. Petrol
|44,53
|44,53
|1,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
-
17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
-
17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
-
17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
-
17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem