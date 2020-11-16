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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.11.2020 17:42
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cüneyt SEZER Mali İşler Bölüm Müdürü
Uğur ÇAKIR Mali İşler Yetkili
Reva Ebru UÇARER Risk Yönetimi Bölüm Müdürü
Elçin ŞİRİN İç Kontrol Bölüm Müdürü
Reyhan ÖZER Yönetici Asistanı
Yakup BÜLBÜL Makam Şöförü
Alişan AYDOĞDU Risk Yönetimi Yetkilisi
Selin AKSAKAL İç Kontrol Uzmanı
Ayşin DELİCE Teftiş Kurulu Başkanı
Eyyüp PAR Fon Yönetimi Yetkilisi
Gökçe EROĞLU Fon Yönetimi Uzmanı
Alper ÖZGE Araştırma Bölüm müdürü
Kübra HIZAL Fon Yönetimi Uzman Yard.
Murat ÖZKAN İş geliştirme ve fonları Blm Mdr.
Tunç Kocataşkın Bilgi Teknolojileri Koordinasyon Yetkilisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888721


BIST



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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FLAP 9,35 142.997.981 % 10,00  
CASA 49,50 2.099.988 % 10,00  
KENT 324,50 8.628.590 % 10,00  
DAGI 8,80 111.279.288 % 10,00  
DGGYO 9,57 5.124.925 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7170 7,7234 % 0,56  
Euro 9,1375 9,1510 % 0,70  
Sterlin 10,1406 10,1915 % 0,37  
Frank 8,4218 8,4726 % 0,51  
Riyal 2,0512 2,0615 % 0,46  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.889 0,94  
Altın Gr. 468 469 2,18  
Cumhuriyet 3.122 3.169 5,00  
Tam 3.106 3.184 9,13  
Yarım 1.501 1.540 4,42  
Çeyrek 753 770 2,21  
Gümüş.Ons 24,56 24,59 -0,07  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,02  
B. Petrol 44,53 44,53 1,75  
Seans Raporu 18:05
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