***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖmer UYAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili İntertech - Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilMehmet ÇİTİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Deniz GYO- Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilFatih ARABACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üye-Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilORHAN GÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 24.12.2020 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır İç kontrol ve Finansal tablolardan sorumlu üyeGÜRHAN ÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2021 İcrada Görevlihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922125BIST