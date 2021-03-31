***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2021 14:25
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ömer UYAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili İntertech - Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
Mehmet ÇİTİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Deniz GYO- Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
Fatih ARABACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üye-Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
ORHAN GÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 24.12.2020 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır İç kontrol ve Finansal tablolardan sorumlu üye
GÜRHAN ÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2021 İcrada Görevli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922125
BIST
15:421.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
15:428,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0299
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2490
15:429,7634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0109
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7079
15:42448,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,49
|Açılış
|: 448,84
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler15:42
|LINK
|40,70
|31.603.865
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.443.616
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.151.603
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|BTCIM
|15,97
|16.067.263
|% 9,99
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|161.703.037
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|NTHOL
|4,52
|110.405.557
|% -8,32
|
|GARAN
|6,72
|1.877.259.047
|% -0,88
|
|SASA
|47,80
|1.353.607.733
|% 7,51
|
|KOZAL
|116,70
|719.840.681
|% 1,30
|
|BJKAS
|8,09
|623.389.725
|% 6,73
|
|FROTO
|198,00
|577.587.946
|% 0,15
|
|GARAN
|6,72
|1.877.259.047
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,20
|170.103.421
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|166.885.797
|% -0,52
|
|BJKAS
|8,09
|623.389.725
|% 6,73
|
|KRDMD
|7,11
|548.339.862
|% 0,42
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2880
|8,2934
|% -0,36
|
|Euro
|9,7395
|9,7634
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,3509
|11,4079
|% -0,55
|
|Frank
|8,7241
|8,7767
|% -0,94
|
|Riyal
|2,1975
|2,2085
|% -0,78
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|1,88
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-5,00
|
|Tam
|2.960
|3.037
|-4,13
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-2,00
|
|Çeyrek
|718
|735
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-0,03
|
Seans Raporu
15:42
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-
15:57FONET
Yüzde 5.22 oranında artışla 15.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 244, 231 adet işlem
-
15:56KRONT
Yüzde 8.58 oranında artışla 53.40 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 121 adet işlem
-
15:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, KOZAA, GUBRF
-
15:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 49 artarak (% 0.12 ) 1, 206
-
15:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, TACTR, TGSAS, JANTS, BURVA, PSDTC, PSDTC, PSDTC, VAKKO, BURCE