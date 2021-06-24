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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.06.2021 09:29



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ömer UYAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili İntertech - Genel Müdür Bağımsız Üye Değil İç kontrol ve Finansal tablolardan sorumlu üye
Mehmet ÇİTİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Deniz GYO- Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
Fatih ARABACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üye-Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
ORHAN GÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 24.12.2020 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
GÜRHAN ÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2021 İcrada Görevli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943901


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YESIL 2,28 1.369.033 % 4,59  
KRDMA 6,40 491.002 % 4,58  
POLHO 2,82 805.434 % 4,44  
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Euro 10,3379 10,3500 % 0,38  
Sterlin 12,0409 12,1013 % 0,11  
Frank 9,3817 9,4382 % 0,11  
Riyal 2,3002 2,3117 % 0,14  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 -2,45  
Altın Gr. 494 494 0,08  
Cumhuriyet 3.292 3.342 3,00  
Tam 3.275 3.360 2,39  
Yarım 1.583 1.625 1,16  
Çeyrek 794 813 0,58  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 0,01  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 0,01  
B. Petrol 75,50 75,50 0,31  
Seans Raporu 09:55
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