***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2021 09:29
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ömer UYAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili İntertech - Genel Müdür Bağımsız Üye Değil İç kontrol ve Finansal tablolardan sorumlu üye
Mehmet ÇİTİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Deniz GYO- Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
Fatih ARABACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üye-Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
ORHAN GÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 24.12.2020 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
GÜRHAN ÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2021 İcrada Görevli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943901
BIST
09:551.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.405
En Düşük
1.405
09:558,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6716
En Düşük
8,6368
09:5510,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0396
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3560
En Düşük
10,3104
09:55494,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 494,38
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
495,79
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler09:55
|VKFYO
|7,75
|419.973
|% 5,73
|
|DAGHL
|14,40
|645.437
|% 5,19
|
|YESIL
|2,28
|1.369.033
|% 4,59
|
|KRDMA
|6,40
|491.002
|% 4,58
|
|POLHO
|2,82
|805.434
|% 4,44
|
|DIRIT
|4,85
|1.339
|% -3,00
|
|CEOEM
|14,55
|3.435.692
|% -2,87
|
|ETYAT
|3,62
|30.698
|% -2,69
|
|BOBET
|5,14
|711.890
|% -2,28
|
|ATLAS
|1,79
|30.609
|% -2,19
|
|AEFES
|22,60
|43.177.437
|% 0,00
|
|ADESE
|1,22
|41.685.214
|% 0,00
|
|TKURU
|185,20
|16.135.869
|% 0,00
|
|THYAO
|14,64
|13.995.723
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,19
|12.650.955
|% 0,46
|
|ADESE
|1,22
|41.685.214
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|12.650.955
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,13
|6.680.048
|% 0,95
|
|AEFES
|22,60
|43.177.437
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|9.858.906
|% 0,36
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6490
|8,6503
|% 0,12
|
|Euro
|10,3379
|10,3500
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,0409
|12,1013
|% 0,11
|
|Frank
|9,3817
|9,4382
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3002
|2,3117
|% 0,14
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,45
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,01
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,31
|