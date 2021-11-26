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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.11.2021 14:51
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Fatih ARABACIOĞLU Genel Müdür-Üye Üst Düzey Yönetici Genel Müdür TKYD yönetim kurulu üyesi
SERKAN TÜRK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Yöneticisi Bölüm Müdürü
MURAT ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Yöneticisi Bölüm müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979793


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 63,25 4.319.325 % 10,00  
BALAT 9,68 1.631.119 % 10,00  
PENTA 301,80 22.788.202 % 9,99  
YEOTK 61,10 136.363.552 % 9,99  
RALYH 17,83 27.716.480 % 9,99  
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Dolar 12,2816 12,3203 % 2,67  
Euro 13,8697 13,9181 % 3,35  
Sterlin 16,4567 16,5392 % 3,24  
Frank 13,3103 13,3905 % 4,23  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
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16:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 14,43  
Altın Gr. 709 709 18,63  
Cumhuriyet 4.670 4.741 121,00  
Tam 4.646 4.768 119,68  
Yarım 2.245 2.306 57,90  
Çeyrek 1.126 1.153 28,94  
Gümüş.Ons 23,41 23,44 -0,17  
Gümüş Gr. 9,23 9,24 0,13  
B. Petrol 77,81 77,81 -4,41  
Seans Raporu 16:32
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