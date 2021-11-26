***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.11.2021 14:51
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Fatih ARABACIOĞLU Genel Müdür-Üye Üst Düzey Yönetici Genel Müdür TKYD yönetim kurulu üyesi
SERKAN TÜRK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Yöneticisi Bölüm Müdürü
MURAT ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Yöneticisi Bölüm müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979793
BIST
16:351.773
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -46,01
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.765
16:3512,3238
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,3240
|Açılış
|: 12,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:3513,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 0,4537
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9644
En Düşük
13,3965
16:35712,66
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 22,36
|Açılış
|: 712,66
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
717,33
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ARMDA
|63,25
|4.319.325
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.788.202
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|136.363.552
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.716.480
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.282.172
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,15
|622.883.757
|% -9,96
|
|THYAO
|16,91
|3.101.751.875
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.756.820
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,62
|382.043.181
|% -9,76
|
|THYAO
|16,91
|3.101.751.875
|% -9,96
|
|SASA
|39,30
|1.505.136.270
|% 0,41
|
|GARAN
|11,48
|1.390.772.133
|% -2,21
|
|HALKB
|5,00
|1.144.818.770
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,18
|1.113.236.058
|% -4,50
|
|YKBNK
|3,18
|1.113.236.058
|% -4,50
|
|EKGYO
|2,19
|699.633.999
|% -0,90
|
|HALKB
|5,00
|1.144.818.770
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.101.751.875
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,67
|265.836.904
|% 0,00
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2816
|12,3203
|% 2,67
|
|Euro
|13,8697
|13,9181
|% 3,35
|
|Sterlin
|16,4567
|16,5392
|% 3,24
|
|Frank
|13,3103
|13,3905
|% 4,23
|
|Riyal
|3,2875
|3,3040
|% 3,09
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|14,43
|
|Altın Gr.
|709
|709
|18,63
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.646
|4.768
|119,68
|
|Yarım
|2.245
|2.306
|57,90
|
|Çeyrek
|1.126
|1.153
|28,94
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,23
|9,24
|0,13
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|-4,41
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:43CLEBI
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 170.50 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 724 adet işlem
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -65, 68 kaybederek (% -3.33 ) 1, 906
-
16:42XU100
Endeks 1, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 76 altında . İşlem hacmi 26, 205.00 milyon TL de
-
16:40GLYHO
Yüzde -9.38 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 000, 459 adet işlem
-
16:39TAVHL
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 26.64 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 813, 993 adet işlem