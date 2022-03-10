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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.03.2022 13:08
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cüneyt SEZER Mali İşler Bölüm Müdürü
Uğur ÇAKIR Mali İşler Yönetmen
Reva Ebru UÇARER Risk Yönetimi Bölüm Müdürü
Alişan AYDOĞDU Risk Yönetimi Yönetmen
Selin AKSAKAL İç Kontrol Yetkili
Gökçe EROĞLU Fon Yönetimi Yetkili
Alper ÖZGE Araştırma Bölüm müdürü
Tunç Kocataşkın Bilgi Teknolojileri Koordinasyon Yetkilisi
Nazife ATALAY GÖKALP Özel ve Serbest Fonlar Portföy Yönetim Yetkilisi
Fatma Gülsün YÜKSEL Risk ve Girişim Sermayesi Bölüm Müdürü
Özge Duran Yönetici Asistanı
Ercan Aykırı Makam Şöförü
Melike İsmigüzel Bölüm müdürü
Erkan BAY İç Kontrol ve Uyum Yönetmeni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008991


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BIST En Aktif Hisseler13:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 42,90 321.829 % 10,00  
OTTO 34,98 759.311 % 10,00  
GZNMI 18,63 2.640.728 % 9,98  
GRSEL 9,97 1.087.837 % 9,92  
FORMT 1,00 14.311.359 % 9,89  
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13:07 Alış Satış %  
Dolar 14,7362 14,7396 % 0,62  
Euro 16,3285 16,3851 % 0,81  
Sterlin 19,3509 19,4479 % 0,57  
Frank 15,8341 15,9295 % 0,59  
Riyal 3,9186 3,9382 % 0,73  
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13:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.996 4,79  
Altın Gr. 942 942 3,52  
Cumhuriyet 6.245 6.336 41,00  
Tam 6.213 6.371 60,29  
Yarım 3.003 3.082 29,17  
Çeyrek 1.506 1.541 14,58  
Gümüş.Ons 25,75 25,78 0,02  
Gümüş Gr. 12,08 12,10 -0,02  
B. Petrol 117 117 5,50  
Seans Raporu 13:07
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