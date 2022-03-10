***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCüneyt SEZER Mali İşler Bölüm MüdürüUğur ÇAKIR Mali İşler YönetmenReva Ebru UÇARER Risk Yönetimi Bölüm MüdürüAlişan AYDOĞDU Risk Yönetimi YönetmenSelin AKSAKAL İç Kontrol YetkiliGökçe EROĞLU Fon Yönetimi YetkiliAlper ÖZGE Araştırma Bölüm müdürüTunç Kocataşkın Bilgi Teknolojileri Koordinasyon YetkilisiNazife ATALAY GÖKALP Özel ve Serbest Fonlar Portföy Yönetim YetkilisiFatma Gülsün YÜKSEL Risk ve Girişim Sermayesi Bölüm MüdürüÖzge Duran Yönetici AsistanıErcan Aykırı Makam ŞöförüMelike İsmigüzel Bölüm müdürüErkan BAY İç Kontrol ve Uyum Yönetmenihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008991BIST