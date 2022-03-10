***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2022 13:08
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cüneyt SEZER Mali İşler Bölüm Müdürü
Uğur ÇAKIR Mali İşler Yönetmen
Reva Ebru UÇARER Risk Yönetimi Bölüm Müdürü
Alişan AYDOĞDU Risk Yönetimi Yönetmen
Selin AKSAKAL İç Kontrol Yetkili
Gökçe EROĞLU Fon Yönetimi Yetkili
Alper ÖZGE Araştırma Bölüm müdürü
Tunç Kocataşkın Bilgi Teknolojileri Koordinasyon Yetkilisi
Nazife ATALAY GÖKALP Özel ve Serbest Fonlar Portföy Yönetim Yetkilisi
Fatma Gülsün YÜKSEL Risk ve Girişim Sermayesi Bölüm Müdürü
Özge Duran Yönetici Asistanı
Ercan Aykırı Makam Şöförü
Melike İsmigüzel Bölüm müdürü
Erkan BAY İç Kontrol ve Uyum Yönetmeni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008991
BIST
13:072.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,44
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.043
13:0714,7396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0911
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,7699
En Düşük
14,6097
13:0716,3851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1310
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4507
En Düşük
16,1888
13:07941,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,26
|Açılış
|: 941,89
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
943,55
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler13:07
|UZERB
|42,90
|321.829
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|759.311
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.640.728
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.087.837
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|14.311.359
|% 9,89
|
|NTHOL
|9,11
|39.396.540
|% -5,99
|
|ISGYO
|7,70
|224.864.263
|% -5,87
|
|SKTAS
|3,13
|11.136.290
|% -4,86
|
|PAMEL
|98,20
|2.947.009
|% -2,96
|
|HLGYO
|1,66
|22.394.578
|% -2,92
|
|KRDMD
|14,97
|2.646.073.513
|% 4,47
|
|THYAO
|26,30
|2.050.856.886
|% 0,61
|
|SASA
|55,10
|1.479.691.362
|% -1,25
|
|EREGL
|34,34
|1.054.072.983
|% 1,42
|
|TUPRS
|201,50
|896.801.005
|% 2,81
|
|KRDMD
|14,97
|2.646.073.513
|% 4,47
|
|EKGYO
|2,15
|236.554.311
|% -1,38
|
|ODAS
|1,46
|149.748.688
|% -2,01
|
|YKBNK
|3,73
|312.040.306
|% -0,27
|
|DOHOL
|3,13
|252.026.037
|% -0,63
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7362
|14,7396
|% 0,62
|
|Euro
|16,3285
|16,3851
|% 0,81
|
|Sterlin
|19,3509
|19,4479
|% 0,57
|
|Frank
|15,8341
|15,9295
|% 0,59
|
|Riyal
|3,9186
|3,9382
|% 0,73
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|4,79
|
|Altın Gr.
|942
|942
|3,52
|
|Cumhuriyet
|6.245
|6.336
|41,00
|
|Tam
|6.213
|6.371
|60,29
|
|Yarım
|3.003
|3.082
|29,17
|
|Çeyrek
|1.506
|1.541
|14,58
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,50
|