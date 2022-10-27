***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCüneyt SEZER Mali İşler Bölüm MüdürüFurkan BÜLBÜL Mali İşler UzmanıReva Ebru UÇARER Pazarlama ve Satış Bölüm MüdürüAlişan AYDOĞDU Risk Yönetimi Bölüm MüdürüSelin ÇALIŞKAN Yardımcı PersonelGökçe ÖZNAM Fon Yönetimi YetkiliAlper ÖZGE Araştırma Bölüm müdürüTunç Kocataşkın Bilgi Teknolojileri Koordinasyon YönetmenNazife ATALAY GÖKALP Özel ve Serbest Fonlar Portföy Yönetim YetkilisiFatma Gülsün YÜKSEL Alternatif Yatırım Fonları Bölüm MüdürüÖzge Duran Yönetici AsistanıErkan BAY İç Kontrol ve Uyum Bölüm MüdürüGülfer ALTINAY Yardımcı PersonelDeniz OCAKLI Risk Bölümü YetkiliGökçe DOĞRUCU Özel ve Serbest Fonlar Portföy Yönetim UzmanıAhmet Cüneyt KEMERCİ Teftiş Kurulu Başkanlığı-MüfettişElif USTA Yardımcı PersonelŞuranur BAYRAKTAR Yardımcı PersonelAynur KAYĞUN Pazarlama ve Satış Kanal Yönetimi YetkilisiEge TEZEL Pazarlama ve Satış Ürün Yönetimi UzmanıHüseyin USLU Araştırma Bölümü YetkiliPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıMetin TÜRKEŞ Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "202240 300552"Serkan TÜRK Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi "2012 - 2014 Denizbank A.Ş. Özel Bankacılık - Yönetmen 2014 - 2015 Denizbank A.Ş. Özel Bankacılık - Bölüm Müdürü 2015 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "203325 301011"Bahadır DOĞUŞ Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "2013 - 2018 Deniz Yatırım A.Ş. Araştırma Bölüm Müdürü 2018 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "204830 309694 "Erkan ÖĞEÇ Yönetmen Portföy Yöneticisi "2018- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard." "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "203093 300632"Merve AYDOĞANLI BERKMAN Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi "2018- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 Özel Bankacılık Merkezi" "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "213247 303386"Murat ÖZKAN Genel müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi 2005 yılında Denizbank?ta Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Murat Özkan, sırasıyla Dexia Banque Belçika?da Yapılandırılmış Ürünler Ürün Geliştirme Uzmanı, Denizbank Hazine Satış bölümünde ve sonrasında Denizbank Özel Bankacılık ekibinde Yapılandırılmış Ürünler Yönetmeni, 2014-2018 yılları arasında Deniz Portföy A.Ş?de Teftiş Kurulu Başkanı görevlerini üstlenmiştir. 2018 yılından bu yana İş Geliştirme ve Proje Fonlarından sorumlu müdür olarak görevini sürdürmektedir. Özkan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden lisans derecesi sahibidir "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "207090 303187"Habib YILDIRIM Bölüm Müdürü Portföy Yöneticisi Kariyerine 2013 yılında Deniz Portföy Yönetimi A.Ş ? Risk Yönetimi ve İç Kontrol?de başlayan Habib YILDIRIM, sırasıyla 2015 yılında Deniz Portföy Yönetimi A.Ş ? Fon ve Portföy Yönetimi Mart 2016 itibariyle Portföy Yöneticisi sonrasında 2019 yılında Turk Holding A.Ş ? Hazine?de 2020 yılında İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ? Hazine çalışmış olup ,Mayıs 2021 itibari ile Deniz Portföy Yönetimi A.Ş ? Fon ve Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi müdürü olarak görevini sürdürmektedir. "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" "206991 304429"Ezgi GÜLER Bölüm MÜdürü Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2018-2021 yılları arasında Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'de İş Geliştirme Uzmanı, Yönetmen ve Gayrimenkul Yatırım Fonları Birim Müdürü olarak görev almıştır. 2022 itibariyle Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'ye Gayrimenkul Fonları Bölüm Müdürü olarak katılmıştır. "Gayrimunkul Değerleme lisansı SPF Düzey 3 Lisansı "404583 921723"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074678BIST