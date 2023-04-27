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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.04.2023 14:44
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 85.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 39.989.942,39 TRY 39.989.942,39 TRY 99,975 İşlem Görmüyor
Nama 10.057,61 TRY 10.057,61 TRY 0,025 İşlem Görmüyor
TOPLAM 40000000 TRY 40000000 TRY 100,00

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 39.989.942,39 TRY 99,975
DENİZBANK A.Ş. 3.351,53 TRY 0,008
NESLİHAN DEMİREL 6.704,52 TRY 0,017
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 0,78 TRY 0,00
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 0,78 TRY 0,00
TOPLAM 40000000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141637


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OTTO 100,10 7.279.671 % 10,00  
ALCTL 67,20 39.713.619 % 9,98  
CVKMD 185,50 1.233.851.110 % 9,96  
RAYSG 20,20 5.032.633 % 9,96  
EUPWR 65,30 148.429.839 % 9,93  
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Euro 21,4301 21,4476 % 0,03  
Sterlin 24,1250 24,2460 % -0,09  
Frank 21,6043 21,7344 % -0,46  
Riyal 5,1648 5,1907 % 0,06  
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15:36 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.245 1.245 2,89  
Cumhuriyet 9.004 9.140 -59,00  
Tam 9.082 9.215 -87,00  
Yarım 4.433 4.512 -30,00  
Çeyrek 2.228 2.275 -13,00  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 -0,01  
Gümüş Gr. 15,60 15,61 0,07  
Seans Raporu 15:36
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