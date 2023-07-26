***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2023 16:29
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Denizbank A.Ş.
İç kontrol sistemi Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Denizbank A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175408
BIST
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17:176.735
En Düşük
|Değişim
|: 1,97%
|| 130,44
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.743
17:1726,9519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0325
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
17:1729,8355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1131
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
17:171.703,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.703,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler17:15
|GSDHO
|4,51
|483.647.647
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|30.551.432
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|38.423.745
|% 10,00
|
|EDIP
|27,74
|115.214.592
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,98
|15.988.792
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|678.674.841
|% -9,98
|
|ADEL
|280,00
|174.699.403
|% -6,07
|
|VANGD
|10,70
|5.326.659
|% -5,73
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|ATSYH
|52,00
|1.273.156
|% -4,41
|
|ASTOR
|105,60
|8.996.257.320
|% 5,60
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|KOZAL
|27,92
|6.173.919.148
|% 9,49
|
|THYAO
|222,30
|5.303.607.888
|% 2,30
|
|ASELS
|72,95
|4.440.490.852
|% 2,89
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|EKGYO
|8,30
|2.193.800.888
|% 1,34
|
|KOZAL
|27,92
|6.173.919.148
|% 9,49
|
|ODAS
|10,81
|2.160.952.082
|% 9,63
|
|CANTE
|17,48
|3.502.777.494
|% 1,57
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9438
|26,9537
|% 0,13
|
|Euro
|29,8203
|29,8363
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,7224
|34,8965
|% 0,30
|
|Frank
|31,0950
|31,2823
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1642
|7,2001
|% 0,10
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|3,92
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|84,00
|
|Tam
|11.124
|11.212
|40,00
|
|Yarım
|5.553
|5.632
|20,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-0,42
|