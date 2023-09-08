***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.09.2023 16:35
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEMİL CEM ÖNENÇ Genel Müdür-Üye Üst Düzey Yönetici Genel Müdür TKYD yönetim kurulu üyesi
SERKAN TÜRK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Yöneticisi Bölüm Müdürü
MURAT ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Yöneticisi Bölüm müdürü
MEHMET HAŞİM ARTUK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Hazine Grup Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193227
BIST
'
17:158.343
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,53
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:1526,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0484
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:1528,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1182
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:151.665,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,69
|Açılış
|: 1.665,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:11
|GRSEL
|55,00
|157.126.231
|% 10,00
|
|TMSN
|111,10
|488.579.094
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.046.325
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.234.217
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.511.059.327
|% -9,96
|
|BRSAN
|712,60
|2.114.074.497
|% -7,68
|
|ENERY
|206,20
|6.738.827.760
|% -0,15
|
|THYAO
|245,40
|5.633.388.545
|% 0,33
|
|KOZAL
|30,96
|4.734.681.413
|% 1,98
|
|ASELS
|43,28
|4.705.338.347
|% 3,05
|
|ISCTR
|24,82
|4.486.874.437
|% 1,06
|
|ZOREN
|5,06
|2.368.465.280
|% 4,12
|
|SKBNK
|5,52
|1.487.567.375
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,53
|2.502.333.191
|% -0,73
|
|GSDHO
|4,87
|1.235.912.793
|% 3,18
|
|YKBNK
|17,31
|3.198.289.853
|% 0,41
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8440
|26,8538
|% 0,19
|
|Euro
|28,8126
|28,8312
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,4803
|33,6482
|% 0,43
|
|Frank
|30,0397
|30,2207
|% 0,42
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,15
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,14
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|9,88
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.062
|11.174
|65,00
|
|Yarım
|5.548
|5.608
|32,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|0,12
|
|B. Petrol
|90,36
|90,36
|0,44
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26TOASO
Yüzde 6.00 oranında artışla 286.20 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 648, 330 adet işlem
-
17:24IPEKE
Yüzde 4.32 oranında artışla 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 484, 771 adet işlem
-
17:23HURGZ
Yüzde 5.90 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 664, 088 adet işlem
-
17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ASTOR, PETKM
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 8 artarak (% 0.20 ) 7, 320