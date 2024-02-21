***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.02.2024 16:56
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HALDUN ALPERAT Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
MURAT ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Portföy Yöneticisi Bölüm müdürü
MEHMET HAŞİM ARTUK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Hazine Grup Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251081
BIST
'
17:329.263
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -81,75
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
17:3231,0040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0938
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
17:3233,5578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1097
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5843
En Düşük
33,3775
17:322.021,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,57
|Açılış
|: 2.021,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler17:30
|VESTL
|91,30
|3.370.270.590
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|423.702.996
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|COSMO
|156,30
|82.807.160
|% 9,99
|
|KFEIN
|171,80
|124.231.298
|% 9,99
|
|AYCES
|1.371,00
|340.165.641
|% -9,98
|
|BAYRK
|45,82
|239.894.951
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|33.377.905
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|7.373.052
|% -9,47
|
|EREGL
|48,48
|14.841.234.136
|% -2,30
|
|MIATK
|74,90
|9.177.902.303
|% 8,79
|
|THYAO
|279,00
|7.658.797.661
|% -0,80
|
|ISCTR
|28,36
|5.922.630.052
|% -0,21
|
|KONTR
|287,25
|5.560.473.572
|% 8,29
|
|ZOREN
|6,04
|2.457.767.377
|% 2,55
|
|EREGL
|48,48
|14.841.234.136
|% -2,30
|
|EKGYO
|10,70
|2.543.688.825
|% -0,83
|
|ISCTR
|28,36
|5.922.630.052
|% -0,21
|
|ODAS
|10,36
|1.925.351.784
|% 5,50
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9982
|31,0034
|% 0,30
|
|Euro
|33,5399
|33,5561
|% 0,32
|
|Sterlin
|39,0393
|39,2351
|% 0,34
|
|Frank
|35,0905
|35,3019
|% 0,45
|
|Riyal
|8,2424
|8,2838
|% 0,30
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|890,05
|891,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,45
|962,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,24
|82,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,39
|2.028,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45USAK
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 143, 651 adet işlem
-
17:44ALFAS
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 110.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 601, 043 adet işlem
-
17:43XU100
Endeks 9, 270 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 129, 107.00 milyon TL de
-
17:43KRSTL
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 995, 150 adet işlem
-
17:41IHYAY
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 367, 124 adet işlem