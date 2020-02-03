***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/02/2020Karar Sayısı05-06Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKarar Tarihi : 03/02/2020Karar No : 2020 / 05-06SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ(II-14.1) MADDE 9. HÜKMÜ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimizin , 01/01/2019-31/12/2019 dönemine ait Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) gereği hazırlanmış , Sınırlı denetimden geçmiş, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, finansal tablolar ve dipnotları görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesindea) Şirketimizin 31/12/2019 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürülükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği, faaliyet raporunun ilişkin olduğu dönem itibariyle, rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fatih ARABACIOĞLU Alpertunga EMECENGenel Müdür Yönetim Kurulu-Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816776BIST