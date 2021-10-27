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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.10.2021 15:05



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2021
Karar Sayısı
81-82
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                   FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
Karar Tarihi :     27/10/2021
Karar No       :     2021/81-82
 
 
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
 (II-14.1) MADDE 9.  HÜKMÜ  GEREĞİNCE  SORUMLULUK  BEYANI
 
 
Şirketimizin , 01/01/2021-30/09/2021   dönemine ait  Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin  Esaslar Tebliği (II-14.1) gereği hazırlanmış , Bağımsız denetimden geçmemiş, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, finansal tablolar ve dipnotları görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
 
 
 
a) Şirketimizin  30/09/2021  tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürülükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği, faaliyet raporuna  ilişkin olduğu dönem itibariyle, rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
 
 
 
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
 
 
 
 
 
 Fatih ARABACIOĞLU                                                                             Ömer UYAR
 Genel Müdür                                                                                     Yönetim Kurulu Üyesi
                                                                                      
                                                                                   
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972781


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