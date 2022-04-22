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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

22.04.2022 14:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/4/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/04/2022
Karar Sayısı
2022/31-32
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                            
 
 
                       
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
Karar Tarihi :     22/04/2022
Karar No       :     2022/ 31-32
 
 
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
 (II-14.1) MADDE 9.  HÜKMÜ  GEREĞİNCE  SORUMLULUK  BEYANI
 
 
Şirketimizin , 01/01/2022-31/03/2022   dönemine ait  Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin  Esaslar Tebliği (II-14.1) gereği hazırlanmış , Bağımsız denetimden geçmemiş, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, finansal tablolar ve dipnotları görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
 
 
 
a) Şirketimizin  31/03/2022  tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürülükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği, faaliyet raporuna  ilişkin olduğu dönem itibariyle, rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
 
 
 
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
 
 
 
 
 
 Dr.C.Cem ÖNENÇ                                                                                  Ömer UYAR
 Genel Müdür -Üye                                                                             Yönetim Kurulu Üyesi
                                                                                      
                                                                                   
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022909


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