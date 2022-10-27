***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/10/2022Karar Sayısı2022/95-96Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKarar Tarihi : 27/10/2022Karar No : 2022/ 95-96SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ(II-14.1) MADDE 9. HÜKMÜ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimizin , 01/01/2022-30/09/2022 dönemine ait Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II- Ömer UYARGenel Müdür -Üye Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074663BIST