***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
07.05.2020 23:28
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Deniz Portföy YTT Serbest (Döviz) Özel Fon
Yeni Unvan
Deniz Portföy SSM Serbest (Döviz) Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
29/04/2020
Açıklamalar
Deniz Portföy YTT Serbest (Döviz) Özel Fon Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843511
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -172,65
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
18:057,1118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1153
En Düşük
7,0883
18:057,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7102
En Düşük
7,6646
18:05392,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,54
|Açılış
|: 392,58
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|138.250.045
|% 10,05
|
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|12.809.061
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.365.443
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,76
|30.460.395
|% -9,19
|
|COSMO
|3,10
|439.988
|% -8,55
|
|IZMDC
|9,80
|26.309.179
|% -7,98
|
|RAYSG
|7,39
|58.042.107
|% -5,62
|
|FRIGO
|13,30
|414.485
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 4,57
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 5,96
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% -2,51
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7632
|8,8071
|% -1,08
|
|Frank
|7,2761
|7,3199
|% -1,09
|
|Riyal
|1,8874
|1,8969
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|30,68
|
|Altın Gr.
|392
|393
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.587
|2.637
|21,30
|
|Yarım
|1.262
|1.289
|10,40
|
|Çeyrek
|629
|645
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|15,32
|15,39
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,06
|
|B. Petrol
|29,44
|29,44
|-0,28
|
Seans Raporu
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