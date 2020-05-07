***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanDeniz Portföy YTT Serbest (Döviz) Özel FonYeni UnvanDeniz Portföy SSM Serbest (Döviz) Özel FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi29/04/2020AçıklamalarDeniz Portföy YTT Serbest (Döviz) Özel Fon Unvan Değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843511BIST