***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
31.05.2020 23:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Deniz Portföy YTT Serbest (Döviz) Özel Fon
Yeni Unvan
DENİZ PORTFÖY SSM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
29/04/2020
Açıklamalar
Deniz Portföy YTT Serbest (Döviz) Özel Fon Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847920
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0100
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8196
En Düşük
6,7947
18:057,5683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5906
En Düşük
7,5542
18:05379,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,21
|Açılış
|: 379,60
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.913.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.474.454
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.792.841
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.944.724
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|707.432.512
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|226.832
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.545.928
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.700
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|1.066.206
|% -9,97
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.028.866.668
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|721.109.028
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|348.121.865
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.922.662
|% 4,76
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3988
|8,4410
|% 0,36
|
|Frank
|7,0616
|7,1041
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8090
|1,8181
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|1,16
|
|Altın Gr.
|379
|380
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.492
|18,60
|
|Tam
|2.533
|2.561
|11,50
|
|Yarım
|1.236
|1.250
|9,30
|
|Çeyrek
|618
|626
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|37,73
|37,73
|1,70
|