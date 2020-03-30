***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.03.2020 20:45
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DBZ Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833443
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:056,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,1333
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5888
En Düşük
6,4403
18:057,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0864
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2752
En Düşük
7,1420
18:05340,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,83
|Açılış
|: 340,89
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1241
|8,1648
|% 1,53
|
|Frank
|6,8262
|6,8674
|% 1,01
|
|Riyal
|1,7443
|1,7530
|% 1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|-14,13
|
|Altın Gr.
|342
|342
|4,01
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,01
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|-1,70
|
Seans Raporu
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