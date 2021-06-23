***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.06.2021 15:46
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
DSP Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943784
BIST
17:021.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,69
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
17:028,6169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0330
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
17:0210,3165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0176
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
17:02496,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,00
|Açılış
|: 496,76
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
497,69
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:02
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.620.275
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.108.829
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.769.488
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.028.959
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,31
|77.246.491
|% -6,02
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,54
|1.009.787.262
|% -1,49
|
|EKGYO
|2,10
|1.000.562.928
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|928.348.194
|% -0,36
|
|KOZAL
|123,30
|700.593.122
|% 1,57
|
|HALKB
|5,29
|636.551.170
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,10
|1.000.562.928
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,19
|282.412.371
|% -0,45
|
|HALKB
|5,29
|636.551.170
|% 0,38
|
|GARAN
|8,29
|928.348.194
|% -0,36
|
|THYAO
|14,54
|1.009.787.262
|% -1,49
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6150
|8,6169
|% -0,38
|
|Euro
|10,3117
|10,3165
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0186
|12,0789
|% -0,09
|
|Frank
|9,3694
|9,4258
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2896
|2,3011
|% -0,44
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|15,27
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.337
|-2,00
|
|Tam
|3.278
|3.363
|5,50
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|2,66
|
|Çeyrek
|795
|813
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,09
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|1,07
|
Seans Raporu
17:02
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17:11IDGYO
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