***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.10.2021 10:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967279
BIST
11:391.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -10,84
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
11:398,9240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0554
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:3910,3147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0220
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:39501,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 501,59
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:39
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|NUGYO
|12,15
|10.841.606
|% 7,52
|
|PRKAB
|18,53
|44.373.536
|% 7,42
|
|SEYKM
|18,00
|10.497.800
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|29.999.539
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|16.138.925
|% -7,89
|
|RALYH
|4,23
|1.014.539
|% -6,21
|
|EREGL
|16,59
|864.182.288
|% 2,72
|
|GARAN
|9,17
|425.507.258
|% -1,19
|
|KRDMD
|6,39
|406.539.580
|% 0,63
|
|THYAO
|13,89
|311.332.033
|% -1,07
|
|TUPRS
|119,80
|305.950.398
|% -0,91
|
|YKBNK
|2,36
|157.214.049
|% -0,42
|
|KRDMD
|6,39
|406.539.580
|% 0,63
|
|EREGL
|16,59
|864.182.288
|% 2,72
|
|ODAS
|1,42
|70.685.315
|% -1,39
|
|TSKB
|1,19
|57.460.241
|% -1,65
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9175
|8,9240
|% 0,62
|
|Euro
|10,3099
|10,3147
|% 0,21
|
|Sterlin
|12,0717
|12,1322
|% 0,24
|
|Frank
|9,5549
|9,6125
|% 0,45
|
|Riyal
|2,3717
|2,3836
|% 0,65
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-11,18
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|1,49
|