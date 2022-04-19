***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.04.2022 15:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021991
BIST
17:412.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,53
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:4114,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0334
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:4115,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0424
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:41920,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -10,66
|Açılış
|: 920,71
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,49
BIST En Aktif Hisseler17:41
|DAGHL
|19,29
|10.125.580
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.615.219
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.958.484
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|273.335.292
|% 9,80
|
|YATAS
|15,97
|289.503.435
|% 9,01
|
|ISGYO
|11,07
|54.508.642
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.910.916
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|61.559.438
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.229.143
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|36.037.908
|% -9,37
|
|THYAO
|38,44
|3.820.316.702
|% 2,13
|
|GARAN
|14,27
|3.347.446.362
|% -1,04
|
|KRDMD
|16,24
|2.562.093.325
|% 0,62
|
|YKBNK
|5,24
|2.467.972.868
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,50
|2.083.654.341
|% 1,59
|
|ODAS
|2,53
|1.388.885.997
|% 6,30
|
|YKBNK
|5,24
|2.467.972.868
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|941.259.084
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,90
|1.052.654.238
|% 0,00
|
|HALKB
|6,03
|1.471.391.987
|% 2,38
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6644
|14,6700
|% 0,23
|
|Euro
|15,8245
|15,8364
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,0051
|19,1005
|% 0,08
|
|Frank
|15,4112
|15,5040
|% -0,13
|
|Riyal
|3,8988
|3,9184
|% 0,36
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-25,19
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-6,93
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,25
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,96
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 97 artarak (% 0.40 ) 2, 269
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, DESA, EDATA, PEGYO
-
17:55
SERVE, SMRTG, IHEVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
EDATA, BJKAS, JANTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55KONTR
Yüzde 4.99 oranında artışla 147.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 513, 281 adet işlem