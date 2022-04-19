***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.04.2022 15:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022005
BIST
16:222.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,12
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
16:2214,6676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6698
En Düşük
14,6258
16:2215,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0483
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
16:22925,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,24
|Açılış
|: 925,13
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler16:21
|DAGHL
|19,29
|9.782.661
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.277.434
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|66.668.600
|% 9,84
|
|BOSSA
|44,68
|28.994.865
|% 7,97
|
|IHEVA
|1,17
|34.061.801
|% 7,34
|
|ISGYO
|11,07
|53.557.718
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|77.648.631
|% -9,98
|
|PEGYO
|1,46
|34.399.149
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,47
|32.058.884
|% -9,64
|
|EDATA
|18,09
|53.629.838
|% -9,50
|
|GARAN
|14,22
|2.828.332.043
|% -1,39
|
|THYAO
|37,64
|2.365.297.299
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,21
|2.273.804.230
|% 0,43
|
|YKBNK
|5,21
|2.011.963.605
|% -0,57
|
|TUPRS
|256,40
|1.870.211.496
|% 1,95
|
|ODAS
|2,47
|1.196.926.875
|% 3,78
|
|TSKB
|1,99
|842.255.579
|% -0,50
|
|YKBNK
|5,21
|2.011.963.605
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,89
|928.142.650
|% -0,34
|
|HALKB
|6,02
|1.210.807.654
|% 2,21
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6614
|14,6678
|% 0,21
|
|Euro
|15,8362
|15,8449
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,9863
|19,0815
|% -0,02
|
|Frank
|15,4389
|15,5319
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8988
|3,9184
|% 0,36
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-14,86
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-6,24
|
|Cumhuriyet
|6.129
|6.222
|-78,00
|
|Tam
|6.105
|6.257
|-73,56
|
|Yarım
|2.951
|3.027
|-35,58
|
|Çeyrek
|1.480
|1.513
|-17,80
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,16
|
|B. Petrol
|110
|110
|-3,31
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:36AYCES
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 650 adet işlem
-
16:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 27 kaybederek (% -0.12 ) 2, 802
-
16:35XU100
Endeks 2, 504 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 41, 981.00 milyon TL de
-
16:35ATLAS
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 325, 289 adet işlem
-
16:34TEKTU
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 1.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 862, 654 adet işlem