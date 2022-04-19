***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.04.2022 15:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022007
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0143
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0211
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05921,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -10,36
|Açılış
|: 921,02
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
919,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|68.234.366
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|288.509.963
|% 9,80
|
|MEPET
|3,78
|70.461.661
|% 8,31
|
|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
|
|ISKPL
|4,68
|83.200.751
|% -5,84
|
|JANTS
|85,40
|393.477.181
|% -5,16
|
|KARYE
|14,87
|177.271.388
|% -4,37
|
|SODSN
|26,84
|378.705
|% -4,01
|
|HALKB
|5,99
|1.531.215.110
|% 1,70
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|KOZAL
|170,40
|953.395.182
|% -1,67
|
|TTKOM
|12,73
|749.711.451
|% -2,97
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|HUNER
|3,36
|288.509.963
|% 9,80
|
|KLGYO
|1,16
|86.134.712
|% -3,33
|
|ADESE
|0,82
|51.361.650
|% -2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6486
|14,6509
|% 0,10
|
|Euro
|15,8079
|15,8213
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,0125
|19,1079
|% 0,12
|
|Frank
|15,3908
|15,4836
|% -0,26
|
|Riyal
|3,8985
|3,9181
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-25,47
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-10,45
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|-0,32
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,59
|