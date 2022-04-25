***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.04.2022 13:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/04/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023452
BIST
14:192.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,92
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.481
En Düşük
2.428
14:1914,7708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0281
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
14:1915,8724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0492
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:19905,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -9,85
|Açılış
|: 905,82
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
905,05
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ACSEL
|39,20
|35.039.354
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.486.593
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|DESA
|11,21
|5.113.695
|% -4,68
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,10
|2.412.397.632
|% -1,61
|
|GARAN
|14,97
|2.367.124.064
|% 5,50
|
|SISE
|17,75
|1.326.266.703
|% -0,45
|
|AKBNK
|9,27
|1.092.465.860
|% 1,42
|
|YKBNK
|5,17
|1.080.864.629
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,77
|891.559.778
|% -1,33
|
|ODAS
|2,53
|616.932.061
|% -0,78
|
|YKBNK
|5,17
|1.080.864.629
|% 1,37
|
|TSKB
|2,00
|410.047.460
|% 2,04
|
|GARAN
|14,97
|2.367.124.064
|% 5,50
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7670
|14,7708
|% 0,19
|
|Euro
|15,8592
|15,8724
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,7238
|18,8177
|% -0,77
|
|Frank
|15,3520
|15,4445
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9281
|3,9478
|% 0,22
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-24,65
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-9,77
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.140
|-52,00
|
|Tam
|6.006
|6.154
|-68,60
|
|Yarım
|2.903
|2.977
|-33,18
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-16,59
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,31
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,18
|