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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

25.04.2022 13:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/04/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023452


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 39,20 35.039.354 % 9,99  
DAGHL 28,20 5.598.714 % 9,98  
KSTUR 262,40 1.422.733 % 9,97  
UFUK 21,46 802.025 % 9,94  
ISKUR 1.150.000,00 1.150.000 % 9,52  
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14:19 Alış Satış %  
Dolar 14,7670 14,7708 % 0,19  
Euro 15,8592 15,8724 % -0,31  
Sterlin 18,7238 18,8177 % -0,77  
Frank 15,3520 15,4445 % 0,08  
Riyal 3,9281 3,9478 % 0,22  
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14:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 -24,65  
Altın Gr. 906 906 -9,77  
Cumhuriyet 6.048 6.140 -52,00  
Tam 6.006 6.154 -68,60  
Yarım 2.903 2.977 -33,18  
Çeyrek 1.456 1.489 -16,59  
Gümüş.Ons 23,50 23,52 -0,63  
Gümüş Gr. 11,15 11,16 -0,31  
B. Petrol 102 102 -4,18  
Seans Raporu 14:19
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