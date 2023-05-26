***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
26.05.2023 14:43
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DTL Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154069
BIST
14:474.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 64,19
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.498
En Düşük
4.437
14:4720,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1000
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
14:4721,5387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1108
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
14:471.255,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 11,97
|Açılış
|: 1.255,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler14:45
|KLRHO
|30,48
|184.861.737
|% 9,96
|
|ADEL
|108,20
|17.824.401
|% 8,69
|
|DGGYO
|25,08
|15.740.075
|% 8,10
|
|KZBGY
|17,31
|93.690.055
|% 6,72
|
|EKGYO
|6,89
|1.489.440.444
|% 6,66
|
|SAMAT
|19,01
|263.921.527
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|112.776
|% -9,97
|
|CANTE
|23,18
|196.215.430
|% -5,00
|
|TLMAN
|47,86
|17.382.254
|% -4,38
|
|RALYH
|60,40
|30.725.515
|% -3,97
|
|THYAO
|138,10
|3.003.132.032
|% 2,98
|
|EKGYO
|6,89
|1.489.440.444
|% 6,66
|
|SASA
|49,96
|1.478.604.591
|% 2,76
|
|ASELS
|41,92
|1.085.522.316
|% 4,17
|
|SMRTG
|75,00
|1.063.518.896
|% 0,54
|
|EKGYO
|6,89
|1.489.440.444
|% 6,66
|
|ISCTR
|10,39
|795.289.216
|% -0,29
|
|KLGYO
|2,14
|124.943.170
|% 1,42
|
|HALKB
|12,21
|711.110.184
|% 2,09
|
|YKBNK
|8,99
|525.570.045
|% -0,33
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0178
|20,0278
|% 0,50
|
|Euro
|21,5259
|21,5397
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,7045
|24,8284
|% 0,88
|
|Frank
|22,0831
|22,2161
|% 0,75
|
|Riyal
|5,3208
|5,3475
|% 0,39
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|10,06
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|12,72
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-37,00
|
|Tam
|9.056
|9.305
|-77,28
|
|Yarım
|4.451
|4.600
|18,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.293
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,94
|0,36
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|0,63
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
15:00EKGYO
Yüzde 6.35 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 794, 261 adet işlem
-
14:59KATMR
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 841, 879 adet işlem
-
14:58QUAGR
Yüzde 4.66 oranında artışla 88.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 909, 570 adet işlem
-
14:57XU100
Endeks 4, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 26, 342.00 milyon TL de
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14:57SANEL
Yüzde 5.35 oranında artışla 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 478, 944 adet işlem