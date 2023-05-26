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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

26.05.2023 14:43
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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DTL Fon Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154069


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  4.428  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 30,48 184.861.737 % 9,96  
ADEL 108,20 17.824.401 % 8,69  
DGGYO 25,08 15.740.075 % 8,10  
KZBGY 17,31 93.690.055 % 6,72  
EKGYO 6,89 1.489.440.444 % 6,66  
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14:45 Alış Satış %  
Dolar 20,0178 20,0278 % 0,50  
Euro 21,5259 21,5397 % 0,52  
Sterlin 24,7045 24,8284 % 0,88  
Frank 22,0831 22,2161 % 0,75  
Riyal 5,3208 5,3475 % 0,39  
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14:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.952 10,06  
Altın Gr. 1.257 1.257 12,72  
Cumhuriyet 9.129 9.266 -37,00  
Tam 9.056 9.305 -77,28  
Yarım 4.451 4.600 18,00  
Çeyrek 2.232 2.293 2,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,18 0,43  
Gümüş Gr. 14,93 14,94 0,36  
B. Petrol 76,89 76,89 0,63  
Seans Raporu 14:45
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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